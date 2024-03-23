Мемориальный музей-усадьбу М. П. Мусоргского закроют для посетителей 26 марта
В мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в посёлке Наумово Куньинского района 26 марта – санитарный день. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Музей в этот день с посетителями работать не будет, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Псковский драмтеатр отменил показы спектаклей 23 и 24 марта в связи с трагическими событиями.
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