Ресурсный центр добровольчества в Пскове разместил стаю журавлей в знак памяти о жертвах в «Крокус Сити Холле»

16:36, 24 марта 2024, ПАИ

Сотрудники и волонтёры Ресурсного центра добровольчества разместили на входе в штаб стаю белых журавлей в память о погибших и пострадавших в «Крокус Сити Холле», сообщается в Telegram-канале «Доброволец Псковской области».

Ранее сообщалось, что цветы продолжают нести без перерыва к стихийному мемориалу в Пскове.

Напомним, сегодня, 24 марта, в России объявлен день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле».