Двух пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

12:16, 25 марта 2024, ПАИ

Двух пьяных водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Печорском и Палкинском районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Новая Уситва Палкинского района ночью 23 марта инспекторы ДПС остановили для проверки «Опель». За рулём оказался 42-летний житель Палкино в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одного нетрезвого водителя задержали в Печорском районе вечером 22 марта.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил забор у «Акваполиса» в Пскове, а в Невеле пьяный мотоциклист не справился с управлением.