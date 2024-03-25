Пскович снял на видео северное сияние над Печорским районом

15:01, 25 марта 2024, ПАИ

Северное сияние снял на видео над деревней Сенно в Печорском районе астроном-любитель Пётр Митрофанов. Видеозапись он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Северное сияние над Псковской областью можно было наблюдать в ночь с 23 на 24 марта. До этого северное сияние жители региона видели в начале марта.

Ранее астроном-любитель Пётр Митрофанов запечатлел «дьявольскую» комету над Псковской областью. Его снимок можно посмотреть здесь.