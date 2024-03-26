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Общество

Врач Янг перечислила продукты, которые защищают от высокого сахара в крови

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила продукты, которые стоит добавить в рацион людям, испытывающим сильную тягу к сладкому, её слова приводит «Российская газета».

Один из них – чеснок. Он богат сульфатами, которые способны нормализовать уровень глюкозы и снизить уровень холестерина.

Также врач рекомендует есть скумбрию. Продукт содержит хром, который помогает регулировать углеводный обмен, стабилизирует уровень сахара в крови.

Помогают такие добавки к блюдам, как корица, миндаль и ягоды.

Ранее врач предупредила о смертельной опасности семечек, а диетолог перечислила продукты, улучшающие работу мозга.

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