Врач Янг перечислила продукты, которые защищают от высокого сахара в крови

23:53, 26 марта 2024, ПАИ

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила продукты, которые стоит добавить в рацион людям, испытывающим сильную тягу к сладкому, её слова приводит «Российская газета».

Один из них – чеснок. Он богат сульфатами, которые способны нормализовать уровень глюкозы и снизить уровень холестерина.

Также врач рекомендует есть скумбрию. Продукт содержит хром, который помогает регулировать углеводный обмен, стабилизирует уровень сахара в крови.

Помогают такие добавки к блюдам, как корица, миндаль и ягоды.

Ранее врач предупредила о смертельной опасности семечек, а диетолог перечислила продукты, улучшающие работу мозга.