Михаил Ведерников: Сегодня росгвардейцы приумножают лучшие профессиональные традиции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Во все времена российская гвардия была эталоном доблести, чести и отваги. Сегодня росгвардейцы приумножают лучшие профессиональные традиции, вносят значительный вклад в обеспечение внутренней стабильности, поддержание мира и согласия, выступают надёжной опорой России, подчеркнул глава региона.
По словам Михаила Ведерникова, сотрудники управления обеспечивают безопасность жителей региона от угроз терроризма и экстремизма. Кроме того, они охраняют общественный порядок, важные государственные объекты, в том числе и здания регионального правительства, осуществляют контроль за оборотом оружия, отметил глава региона.
«Отдельно хочу отметить отвагу, мужество и профессионализм бойцов и командиров войск национальной гвардии, которые в рамках специальной военной операции выполняют сложнейшие боевые задачи. Со своей стороны правительство Псковской области делает всё возможное, чтобы вы и ваши семьи чувствовали нашу заботу и внимание», – обратил внимание Михаил Ведерников.
Глава региона также выразил признательность ветеранам за сохранение и приумножение традиций службы, которые они передают молодым военнослужащим.
«Вы – надёжный щит Псковской области и всей России. Уверен, вы и впредь будете столь же профессионально и самоотверженно обеспечивать защиту суверенитета государства и мирного будущего наших граждан», – подчеркнул губернатор.
В заключение он пожелал сотрудникам и ветеранам Росгвардии здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе и всего самого доброго.
Напомним, что 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. Кроме того, сотрудников управления из Псковской области поздравил глава Пскова Борис Елкин. Он поблагодарил их за верность долгу и присяге.
Помимо прочего, военнослужащих поздравил и председатель регионального парламента Александр Котов. А особые слова благодарности он выразил тем, кто сейчас находится на передовой.