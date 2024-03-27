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Михаил Ведерников: Сегодня росгвардейцы приумножают лучшие профессиональные традиции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Фото: ПАИ

Во все времена российская гвардия была эталоном доблести, чести и отваги. Сегодня росгвардейцы приумножают лучшие профессиональные традиции, вносят значительный вклад в обеспечение внутренней стабильности, поддержание мира и согласия, выступают надёжной опорой России, подчеркнул глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, сотрудники управления обеспечивают безопасность жителей региона от угроз терроризма и экстремизма. Кроме того, они охраняют общественный порядок, важные государственные объекты, в том числе и здания регионального правительства, осуществляют контроль за оборотом оружия, отметил глава региона.

«Отдельно хочу отметить отвагу, мужество и профессионализм бойцов и командиров войск национальной гвардии, которые в рамках специальной военной операции выполняют сложнейшие боевые задачи. Со своей стороны правительство Псковской области делает всё возможное, чтобы вы и ваши семьи чувствовали нашу заботу и внимание», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Глава региона также выразил признательность ветеранам за сохранение и приумножение традиций службы, которые они передают молодым военнослужащим.

«Вы – надёжный щит Псковской области и всей России. Уверен, вы и впредь будете столь же профессионально и самоотверженно обеспечивать защиту суверенитета государства и мирного будущего наших граждан», – подчеркнул губернатор.

В заключение он пожелал сотрудникам и ветеранам Росгвардии здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе и всего самого доброго.

Напомним, что 27 марта в России отмечается День войск национальной гвардии. Кроме того, сотрудников управления из Псковской области поздравил глава Пскова Борис Елкин. Он поблагодарил их за верность долгу и присяге.

Помимо прочего, военнослужащих поздравил и председатель регионального парламента Александр Котов. А особые слова благодарности он выразил тем, кто сейчас находится на передовой.

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