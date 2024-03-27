Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 140

15:22, 27 марта 2024, ПАИ

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 140 – скончался ещё один человек, пострадавший при нападении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Пострадавший находился в крайне тяжёлом состоянии. Врачи сделали всё возможное, чтобы помочь раненому, но, к сожалению, он скончался, сказал Михаил Мурашко.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте. Обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске избрали меру пресечения.