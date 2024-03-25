Четырём обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» избрали меру пресечения

08:40, 25 марта 2024, ПАИ

Четырём обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске избрали меру пресечения, пишет ТАСС.

Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова отправили под арест на 1 месяц и 28 суток, до 22 мая.

Заседания прошли в закрытом режиме в Басманном суде Москвы. Все четверо обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

24 марта в России объявлен днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». В российских городах, в том числе и в Пскове, появились стихийные мемориалы. В знак скорби о жертвах теракта россияне несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.