МЧС: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 143
МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём указаны 143 человека.
Список составлен по состоянию на 20:15 27 марта и основан на данных Минздрава РФ. Список будет корректироваться в соответствии с данными судебно-медицинских исследований, отметили в МЧС.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четырёх террористов, участвовавших в теракте. Обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» избрали меру пресечения.
Отметим, что спецслужбы России продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле».
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