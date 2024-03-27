МЧС: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 143

21:46, 27 марта 2024, ПАИ

МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в нём указаны 143 человека.

Список составлен по состоянию на 20:15 27 марта и основан на данных Минздрава РФ. Список будет корректироваться в соответствии с данными судебно-медицинских исследований, отметили в МЧС.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе четырёх террористов, участвовавших в теракте. Обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» избрали меру пресечения.

Отметим, что спецслужбы России продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле».