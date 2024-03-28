В Островском районе завершили установку нового ФАПа

07:35, 28 марта 2024, ПАИ

В деревне Дуловка Островского района установили новый ФАП в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом ПАИ сообщили в Островской межрайонной больнице.

На данный момент идёт благоустройство прилегающей территории, а к концу апреля планируется лицензирование ФАПа. Модульный ФАП будет оснащён всем необходимым современным оборудованием.

В скором времени ФАП сможет принять первых пациентов, заключили в медучреждении.

Кроме того, в Псковской городской больнице в отделении ревматологии появится 28 медицинских матрасов и 20 кроватей взамен вышедших из строя, а врач с Севера приехал работать в Куньинский район.