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Общество

В Бурятии изобрели необычные кексы

Учёные из Бурятии разработали безглютеновые кексы, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ).

Учёные из Бурятии создали безглютеновые кексы. Фото: ПАИ

Для приготовления сладостей используют безглютеновую льняную и рисовую муку, которая обогащает продукт питательными компонентами. Отсутствие глютена может приводить к изменению текстуры выпечки, поэтому в кексы добавляют облепиховый шрот, который позволяет сделать тесто более эластичным. А благодаря содержанию жирорастворимых витаминов, пищевых волокон и минералов кексы обогащаются биологически активными компонентами.

Изобретение открывает возможности для производства безглютеновых сладостей. Новый продукт будет доступен для людей с разными диетическими предпочтениями.

Ранее российские учёные создали самоочищающуюся ткань, а учёные из Новосибирска изобрели инновационное кадило.

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