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Политика

В Псковском районе прошло собрание совета муниципальных образований региона

Общее собрание членов ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» прошло в Родинском доме культуры в деревне Родина Псковского района сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Собрание Совета муниципальных образований Псковской области прошло в Псковском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

В нём приняли участие порядка 80 членов ассоциации, глав районов и округов, муниципальных служащих.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что ассоциация третий год реализовывает программу квалификации специалистов местного самоуправления. За это время более тысячи человек прошли обучение. «С каждым годом муниципалитеты региона повышают свой профессиональный уровень, быстрее реагируют на проблемы, активнее участвуют в нацпроектах», – подчеркнула она.

Также замгубернатора напомнила, что сейчас в разработке находится программа «Земский муниципальный служащий», которая предусматривает различные меры поддержки молодых специалистов. Кроме того, Нинель Салагева отметила, что одна из главных задач ассоциации – меры по снижению оттока населения. Для этого разработан проект «Псковский гектар», который в ближайшее время будет внесён в областное Собрание на рассмотрение.

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