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Происшествия

Стали известны подробности задержания 16-летнего подростка в Великих Луках за рассылку с призывом совершить теракт

16-летнего подростка задержали в Великих Луках за то, что он рассылал в мессенджере сообщения с призывами к совершению террористических действий, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 марта 15-летний ученик девятого класса школы в городе Торопец Тверской области получил сообщение. Неизвестный автор призывал в конце марта за вознаграждение совершить теракт в крупном торговом центре Великих Лук.

Отправителем, как выяснили правоохранители, был 16-летний подросток. Ранее он не состоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что сделал это из-за желания пошутить. Во время обыска полицейские изъяли у него оргтехнику.

Ранее сообщалось, что псковские школьники подверглись информационной атаке.

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