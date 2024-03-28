В Великих Луках задержали школьника, который рассылал сообщения с призывом совершить теракт

12:36, 28 марта 2024, ПАИ

Школьника, который рассылал сообщения с призывом совершить теракт, задержали в Великих Луках. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Депутат Антон Минаков заметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в России участились рассылки в соцсетях с призывами к совершению теракта, в том числе такие рассылки получают и дети. Парламентарий поинтересовался, зафиксированы ли такие факты в Псковской области.

В Псковской области, как и по всей России, были зафиксированы массовые рассылки сообщений несовершеннолетним с предложениями совершить теракты или другие противоправные действия, отметил Алексей Овсянников. По его словам, в Великих Лук на этом фоне задержали несовершеннолетнего, который рассылал такие противоправные сообщения. По данному факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), материалы переданы в ФСБ, уточнил Алексей Овсянников.

«В нашем случае это обыкновенный школьник, который решил пошутить», – сказал начальник областного УМВД и уточнил, что в основном такими рассылками занимаются украинские спецслужбы, которые хотят посеять панику в России.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Спецслужбы задержали 11 человек, включая четырёх террористов, участвовавших в теракте. Обвиняемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске избрали меру пресечения.