Медики рекомендуют начинать день со стакана теплой воды и каши на завтрак

17:01, 31 марта 2024, ПАИ

Медики рекомендуют начинать день со стакана теплой воды и каши на завтрак, сообщает сайт здоровое-питание.рф.

Овсяная (или рисовая) каша, съеденная утром, поможет «защитить слизистую желудка от негативных влияний» и активировать внутреннюю детокс-систему, отмечают медики.

Чтобы получить белок в первый прием пищи, рекомендуется вместе с кашей съесть, например, вареное яйцо.

Дополнительно помочь кишечнику можно, добавив в рацион отруби, зелень, продукты, содержащие бета-каротин (тыква, шпинат, морковь, батат, брокколи). Кроме того, обеспечить антиоксидантную защиту организма помогут черника, красная фасоль, грецкие орехи, продукты, богатые витаминами группы В.