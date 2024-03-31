Следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка в Бежаницком районе

22:08, 31 марта 2024, ПАИ

Следователи проводят проверку по факту гибели ребёнка в водоёме в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

31 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на улице в одной из деревень Бежаницкого района тела четырёхлетнего ребёнка с признаками асфиксии при утоплении. По данному факту Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России Псковской области проводит процессуальную проверку. По предварительным данным, мальчик утонул в закрытом искусственном водоёме.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся иные проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.