Горячая линия по вопросам питания школьников начала работу в Псковской области

13:56, 01 апреля 2024, ПАИ

Тематическая горячая линия по вопросам организации горячего питания обучающихся образовательных учреждений начала работать в Псковской области сегодня, 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 по 12 апреля специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания в школах, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания, аспектов родительского контроля за питанием детей, а также дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Консультацию также можно получить по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.