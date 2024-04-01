Горячая линия по вопросам питания школьников начала работу в Псковской области
Тематическая горячая линия по вопросам организации горячего питания обучающихся образовательных учреждений начала работать в Псковской области сегодня, 1 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
С 1 по 12 апреля специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания в школах, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания, аспектов родительского контроля за питанием детей, а также дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
Консультацию также можно получить по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
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