Опубликовано видео с места гибели ребёнка в Бежаницком районе

18:18, 01 апреля 2024, ПАИ

СУ СК России по Псковской области опубликовало видео с места гибели ребёнка в Бежаницком районе.

По версии следствия, вечером 31 марта малыш гулял во дворе своего дома в деревне Лющик и провалился в образовавшуюся в почве яму в наполненное водой техническое сооружение. Ребёнок утонул.

Из-за гибели пятилетнего ребёнка в колодце в Бежаницком районе возбудили уголовное дело по факту халатности.