Опубликовано видео с места гибели ребёнка в Бежаницком районе
СУ СК России по Псковской области опубликовало видео с места гибели ребёнка в Бежаницком районе.
По версии следствия, вечером 31 марта малыш гулял во дворе своего дома в деревне Лющик и провалился в образовавшуюся в почве яму в наполненное водой техническое сооружение. Ребёнок утонул.
Из-за гибели пятилетнего ребёнка в колодце в Бежаницком районе возбудили уголовное дело по факту халатности.
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