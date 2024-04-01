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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели ребёнка в Бежаницком районе

СУ СК России по Псковской области опубликовало видео с места гибели ребёнка в Бежаницком районе.

По версии следствия, вечером 31 марта малыш гулял во дворе своего дома в деревне Лющик и провалился в образовавшуюся в почве яму в наполненное водой техническое сооружение. Ребёнок утонул.

Из-за гибели пятилетнего ребёнка в колодце в Бежаницком районе возбудили уголовное дело по факту халатности.

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