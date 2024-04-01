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Общество

Диетолог Саволюк объяснила, почему голодный человек опасен за рулём

Почему голодный человек опасен за рулём, рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк, её слова приводит «Газета.Ru».

Врач объяснила, что чувство голода вызывает дискомфорт, который забирает ресурс нервной системы и отвлекает внимание. Если водитель будет часто отвлекаться на своё неприятное физиологическое состояние, он может спровоцировать опасные ситуации на дороге, особенно если у него не всё в порядке со здоровьем, предупредила диетолог.

Например, если у водителя нарушен углеводный обмен, у него может быстро упасть сахар, что означает резкое снижение концентрации вплоть до потери или спутанности сознания. Врач отметила, что такие люди имеют право получать водительские права, однако режим питания должен быть у них в приоритете.

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