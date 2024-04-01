Косметолог Музелли Шукан перечислила опасные весной косметические процедуры

22:55, 01 апреля 2024, ПАИ

Весной не стоит делать травмирующие кожу косметические процедуры, так как есть риск развития осложнений, устранить последствия которых будет трудно или невозможно, сообщила врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Музелли Шукан, её слова приводит Lenta.ru.

К таким процедурам она отнесла лазерную шлифовку, глубокие пилинги, а также удаление шрамов, рубцов и папиллом. По словам косметолога, эти манипуляции сильно повреждают кожу, из-за чего она становится более уязвимой к ультрафиолету.

Врач подчеркнула, что после зимы кожа нуждается в питании и защите, поэтому посоветовала попробовать пилинги нового поколения, которые действуют на кожу более бережно.

Ранее дерматолог назвала способы продления молодости кожи, а хирург перечислил наиболее популярные у мужчин пластические операции.