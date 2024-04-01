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Косметолог Музелли Шукан перечислила опасные весной косметические процедуры

Весной не стоит делать травмирующие кожу косметические процедуры, так как есть риск развития осложнений, устранить последствия которых будет трудно или невозможно, сообщила врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Музелли Шукан, её слова приводит Lenta.ru.

Косметолог Музелли Шукан перечислила опасные весной косметические процедуры. Фото: ПАИ

К таким процедурам она отнесла лазерную шлифовку, глубокие пилинги, а также удаление шрамов, рубцов и папиллом. По словам косметолога, эти манипуляции сильно повреждают кожу, из-за чего она становится более уязвимой к ультрафиолету.

Врач подчеркнула, что после зимы кожа нуждается в питании и защите, поэтому посоветовала попробовать пилинги нового поколения, которые действуют на кожу более бережно.

Ранее дерматолог назвала способы продления молодости кожи, а хирург перечислил наиболее популярные у мужчин пластические операции.

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