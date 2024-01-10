Хирург Васильев назвал самые популярные у мужчин пластические операции

19:27, 10 января 2024, ПАИ

Наиболее популярные у мужчин пластические операции перечислил пластический хирург Дмитрий Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, чаще всего мужчины обращаются за ринопластикой, причём в последние годы наметилась тенденция исправления формы носа из эстетических соображений.

Среди востребованных хирургический манипуляций специалист также отметил блефаропластику, с помощью которой мужчины хотят избавиться от мешков под глазами и нависшего века, выглядеть более молодыми и здоровыми.

Распространена и подтяжка лица методом эндоскопического лифтинга, которая позволяет скрыть возрастные изменения, убрать морщины и заломы со лба, скорректировать нависающие брови.

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