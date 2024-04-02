Электронные повестки в военкомат планируют выдавать в Псковской области

11:34, 02 апреля 2024, ПАИ

Электронные повестки в военкомат могут начать выдавать в Псковской области. На данный момент этот проект в пилотном режиме запущен в трёх регионах страны, сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 2 апреля.

«Цифровизация идёт в плановом режиме, пока заносим персональные данные в электронные базы данных. Я думаю, мы будем готовы реализовать это в Псковской области к осеннему призыву», – добавил он.

Ранее сообщалось, что более 800 человек планируют призвать в Псковской области в рамках весенней призывной кампании. Призывников отправлять в зону СВО не будут, но после службы, заключив контракт с Минобороны РФ, военнослужащий может отправиться защищать Родину в зону специальной военной операции.