Электронные повестки в военкомат планируют выдавать в Псковской области
Электронные повестки в военкомат могут начать выдавать в Псковской области. На данный момент этот проект в пилотном режиме запущен в трёх регионах страны, сообщил военный комиссар Псковской области Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 2 апреля.
«Цифровизация идёт в плановом режиме, пока заносим персональные данные в электронные базы данных. Я думаю, мы будем готовы реализовать это в Псковской области к осеннему призыву», – добавил он.
Ранее сообщалось, что более 800 человек планируют призвать в Псковской области в рамках весенней призывной кампании. Призывников отправлять в зону СВО не будут, но после службы, заключив контракт с Минобороны РФ, военнослужащий может отправиться защищать Родину в зону специальной военной операции.
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