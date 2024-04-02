Стали известны подробности гибели пятилетнего мальчика в подземном пожарном водоёме в Бежаницком районе

15:08, 02 апреля 2024, ПАИ

31 марта в деревне Лющик Бежаницкого района в подземном пожарном водоёме утонул пятилетний мальчик. «АиФ-Псков» выяснил подробности трагедии, а также узнал, откуда под землёй появился бассейн.

В тот вечер у возвышенности недалеко от детской площадки решили поиграть несколько местных мальчишек 4-6 лет. Здесь они собирались не впервые, но их постоянно прогоняла живущая неподалёку женщина. Она видела, что там, куда так тянет детей, в земле образовался провал, в котором виднеется вода. Туда и упал пятилетний житель деревни. Его друзья сбежали, а заметившие это дети, которые гуляли на площадке недалеко от места происшествия, бросились звать на помощь взрослых. Они прибежали к живущему рядом Дмитрию Ерёмину, заместителю директора по безопасности Полистовского государственного природного заповедника.

«Я посветил туда фонариком и увидел в дальнем левом углу курточку. Плюхнулся в воду и поплыл», – вспоминает Дмитрий. Он достал малыша на поверхность, попытался его реанимировать, но было поздно. Дмитрий Ерёмин добавил, что когда опустился туда за мальчиком, то достать до дна так и не смог.

Дмитрий хорошо знал погибшего – своего соседа сверху. «Хороший, общительный, энергичный ребёнок. Он с утра в воскресенье прибегал ко мне на участок, потом попросил велосипед покататься, ну а вечером случилось то, что случилось», – рассказал он.

По его словам, обычно родители не отпускали ребёнка гулять одного, всегда кто-то был рядом, а в тот день он почему-то был один. Погибший мальчик был единственным ребёнком у отца, а вот у матери есть ещё две взрослые дочери от предыдущего брака, которые теперь живут отдельно.

Глава Лющикской волости Александр Смирнов сообщил, что супруги с сыном недавно поселились в деревне Лющик, до этого они жили в деревне Сущёво Бежаницкого района. Мать мальчика работала почтальоном, отец ездил на вахту. Жители деревни утверждают, что супруги периодически злоупотребляли алкоголем, как правило, когда мужчина возвращался с вахты. Были ли родители пьяны в день гибели сына, точно не известно.

Александр Смирнов рассказал, что подземное водохранилище было построено ещё в 1960-х годах. «Когда местный совхоз строил тут дома, они сделали пожарный водоём, но подземный», – пояснил он. Доступа в резервуар с водой не было, а единственный люк был закрыт досками. Промоина в земле, куда провалился ребёнок, находится в 3-4 метрах от люка.

Сейчас промоину огородили лентой, а колодец вновь заложили досками. Глава волости уверяет, что вся эта конструкция на сегодняшний день хозяина не имеет. Собственника будет искать Следственное управление Следственного комитета по Псковской области. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).