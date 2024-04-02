Мошенники продолжают клонировать аккаунты руководителей муниципалитетов Псковской области

16:36, 02 апреля 2024, ПАИ

Неизвестные пишут псковичам в Telegram от имени главы Дновского района Михаила Шауркина.

«Сегодня мошенники создали клон моего аккаунта и сейчас рассылают различные сообщения от моего имени», – сообщил он в своем официальном Telegram-канале.

Глава Дновского района призвал не отвечать на подобные сообщения, а при возникновении подозрений или вопросов связаться с ним по его действующему номеру мобильного телефона.

Ранее мошенники уже клонировали аккаунты главы Пыталовского района Веры Кондратьевой, главы Великолукского района Алексея Кузьмина и других руководителей муниципалитетов Псковской области. Также злоумышленники создают клоны других пользователей в Telegram.