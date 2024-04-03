Как не пустить в дом псевдогазовщика, рассказали россиянам

08:53, 03 апреля 2024, ПАИ

Штрафы за недопуск в квартиру газовщиков вырастут в пять раз – Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении. Этим могут воспользоваться мошенники, поэтому нужно тщательно проверять, что перед вами действительно сотрудник аккредитованной организации, пишет «Газета.ру» со ссылкой на старшего управляющего, партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

Самый простой способ узнать, действительно ли идёт проверка – это позвонить в управляющую компанию. Даже если это не плановое мероприятие, а аварийная ситуация, то в управляющей компании должны об этом знать. Кроме того, газовщик должен быть в специальной форме и иметь при себе удостоверение, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что 1 апреля вступил в силу закон о запрете сдачи в аренду квартир без счётчиков. Теперь обязательным условием для сдачи квартир в аренду станет наличие в них приборов учета электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Также эксперт рассказал, как отличить лицензированного проверяющего счётчики от мошенника.