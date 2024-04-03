Концерт «Сказа» пройдёт в Себеже

12:05, 03 апреля 2024, ПАИ

Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева пройдёт в Себеже 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Концерт состоится в Себежском районном центре культуры в 17:00. Он пройдёт в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов.

Ранее сообщалось, что в мае в Псковском музее-заповеднике пройдёт «Музыкальная экспедиция». Это фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику в исторических декорациях.

Кроме того, уже известны даты проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области.