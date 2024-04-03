Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт «Сказа» пройдёт в Себеже

Концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева пройдёт в Себеже 7 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Концерт творческого ансамбля «Сказ» пройдёт в Себеже. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Концерт состоится в Себежском районном центре культуры в 17:00. Он пройдёт в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов.

Ранее сообщалось, что в мае в Псковском музее-заповеднике пройдёт «Музыкальная экспедиция». Это фестиваль-путешествие, который выводит музыку за пределы концертных залов и представляет аудитории мировую классику в исторических декорациях.

Кроме того, уже известны даты проведения Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2024

Концерт «Сказа» пройдёт в Себеже
03 апреля 2024

Фотовыставка «Рок-н-ролл жив?» Дмитрия Кравца откроется в Доме офицеров
02 апреля 2024

«Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Псковском музее-заповеднике в мае
02 апреля 2024

Новый экскурсионно-образовательный путеводитель разработали в Великих Луках
02 апреля 2024

Ансамбль «Уграда» представит Псковскую область на крупнейшем детском фестивале фольклора
02 апреля 2024

Почётное звание «Душа земли Псковской» присвоили трём работникам культуры
01 апреля 2024

Фольклорный коллектив ПсковГУ «Плескава» защитит звание народного 12 апреля
01 апреля 2024

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...