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Общество

Евгений Васильев: Увеличение выплат сельским медработникам позволит избежать оттока населения

Увеличение социальных выплат сельским медработникам позволит избежать оттока населения из отдаленных населенных пунктов, заявил депутат Псковской городской Думы, врач-травматолог Евгений Васильев, комментируя корреспонденту ПАИ отчет премьер-министра Михаила Мишустина о работе федерального правительства.

Евгений Васильев: Увеличение социальных выплат сельским медработникам позволит избежать оттока населения. Фото: ПАИ

«Я считаю, что главное – это высокая оценка деятельности медицинских работников в отдаленных территориях, особенно на селе. Это сложно представить, когда мы говорим о таком населенном пункте, который расположен близко к центральным городам, например к Санкт-Петербургу, Москве или, например, к Пскову. У нас протяженность области совсем небольшая, но мы знаем, что есть регионы, где областной центр расположен довольно-таки далеко, а населенные пункты с менее густым населением. Там медицинская помощь настолько труднодоступна, что наши коллеги вынуждены несколько менять механизм оперативного лечения, зная, что пациент может очень долго не вернуться или приехать не тогда, когда надо», – сказал он.

Евгений Васильев подчеркнул, что увеличение социальных выплат позволит избежать оттока населения из сельской местности, а также поможет улучшить качественную медицинскую помощь, тем самым снизив смертность, в том числе и детскую.

Напомним, что по инициативе президента России с марта 2024 года в сельской местности, районных центрах и малых городах с населением менее 50 тысяч человек врачи будут получать выплату 50 тысяч рублей, а средний медперсонал – 30 тысяч рублей. Кроме того, в населенных пунктах с численностью жителей от 50 тысяч до 100 тысяч поддержка врачей и среднего медперсонала составит 29 тысяч рублей и 13 тысяч рублей соответственно. В Псковской области такие выплаты будут получать более 3,3 тысячи медиков.

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