Борис Елкин доложил Михаилу Ведерникову о ремонте дорог и предстоящем месячнике уборки Пскова

19:34, 03 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Пскова Борисом Елкиным сегодня, 3 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы Пскова, дорожники уже приступили к плановому ремонту городских улиц. Так, на улице Юбилейной (на участке от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского) приводят в порядок пешеходную зону: на тротуарах меняют асфальт, бортовой камень и ограждения, проводят планировку зелёной зоны. Кроме того, на Крестовском шоссе меняют тротуары и обновляют дублирующие автодороги. Оба ремонта осуществляются в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Масштабный проект реализуется в микрорайоне Шабаны. На участке Красноармейской набережной (от улицы Полковой до Войскового переулка) проводится капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров с устройством ливневой канализации. Подрядчик также ремонтирует парковочную зону у торгового центра «Гулливер».

Одновременно проводится конкурс по определению подрядчиков, которые займутся восстановлением изношенного асфальтного покрытия. На эти работы предусмотрено более 30 млн рублей. Кроме того, отметил Борис Елкин, в ближайшее время дорожники приступят к мойке улиц и остановок.

Глава Пскова также сказал, что городская администрация принимает заявки на участие в субботниках. Некоторые организации и жители микрорайонов уже выполнили работы по благоустройству своих территорий.

Михаил Ведерников поручил усилить работы по уборке улиц Пскова, а также следить за сроками и качеством выполнения работ.

Напомним, весенний месячник благоустройства стартовал в Пскове 1 апреля и продлится до 30 апреля. Как принять участие в уборке территорий, где убирать и как получить необходимый инвентарь, ранее рассказала заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева.

Кроме того, ранее начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова перечислила самые активные территориальные общественные самоуправления Псковской области.