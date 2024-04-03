Апрельского снеговика слепила жительница Стругокрасненского района
Апрельского снеговика слепила жительница Стругокрасненского района Софья Ромашкина, сообщает газета «Струги».
«Погода даёт шанс полепить ещё снеговиков. Пользуйтесь моментом!» – написали в газете.
Напомним, сегодня, 3 апреля, в Пскове пошёл снег. Как город встретил возвращение зимней погоды, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.
Напомним также, что в связи с погодными условиями водителей просят быть предельно внимательными на улицах Пскова.
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