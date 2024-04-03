Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Апрельского снеговика слепила жительница Стругокрасненского района

Апрельского снеговика слепила жительница Стругокрасненского района Софья Ромашкина, сообщает газета «Струги».

Апрельского снеговика слепила жительница Стругокрасненского района. Фото Софьи Ромашкиной

«Погода даёт шанс полепить ещё снеговиков. Пользуйтесь моментом!» – написали в газете.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в Пскове пошёл снег. Как город встретил возвращение зимней погоды, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

Напомним также, что в связи с погодными условиями водителей просят быть предельно внимательными на улицах Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 апреля 2024

Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
03 апреля 2024

Торговые домики устанавливают на площади Победы в Печорах
03 апреля 2024

Апрельского снеговика слепила жительница Стругокрасненского района
03 апреля 2024

Новая программа «Дух молодёжи» начала выходить на телеканале «Первый Псковский»
03 апреля 2024

Начался ремонт в школе искусств имени Гейченко в Пушкинских Горах
03 апреля 2024

Борис Елкин доложил Михаилу Ведерникову о ремонте дорог и предстоящем месячнике уборки Пскова
03 апреля 2024

В первые классы школ Пскова подано уже порядка 2300 заявлений 
03 апреля 2024

Петербургские архитекторы проводят научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...