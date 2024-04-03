Масштабные учения по пожарной безопасности прошли рядом с Полистовским заповедником

22:40, 03 апреля 2024, ПАИ

Масштабные учения по пожарной безопасности и защите населённых пунктов от природных пожаров организовали рядом с Полистовским заповедником в деревне Цевло Бежаницкого района, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

По сценарию учений, рядом с посёлком вспыхнула трава, огонь быстро перекинулся на поваленные деревья и сухостой, перемещаясь в сторону леса. Под угрозой также оказалась деревня неподалёку с несколькими сотнями жителей.

В тушении огня были задействованы МЧС России, управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях, противопожарный лесной центр, полиция, медицинские службы и администрация Бежаницкого района. Им удалось отработать эффективное взаимодействие в борьбе с огнём. Так, после обнаружения огневой точки и задымления при помощи дрона началось немедленное тушение огня. Специалисты разных ведомств использовали противопожарные ранцы и мобильные резервуары с водой. С помощью вездехода были организованы минеральные полосы, препятствующие распространению огня в сторону деревни.

В результате слаженных действий пожар был локализован и ликвидирован.

Ранее сообщалось, что палы травы зафиксировали у самых границ Пскова и в нескольких местах Псковского района.

По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимира Якунина, 100% палов травы – это дело рук человека. В связи с этим псковичей призывают не поджигать прошлогоднюю траву весной, быть внимательными и осторожными. Важно помнить, что за выжигание сухой травы гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей, должностным лицам – до 30 тысяч рублей, юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.