Эксперт сравнил памятники псковской гражданской архитектуры XVII века с египетскими пирамидами

17:30, 04 апреля 2024, ПАИ

Архитектура XVII века, как и любая другая, отвечала на запрос и те условия, которые на тот момент существовали в обществе, отметил архитектор-реставратор, директор ООО «Псковский институт Спецпроектреставрация» Евгений Иванов в программе «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Появление богатых каменных домов связано с экономическим бумом, который переживал Псков в XVII веке, и, соответственно, появлением разбогатевших псковичей, сообщил архитектор.

В Пскове сохранилось большое количество памятников гражданской архитектуры XVII века, отметил Евгений Иванов, «Как я их называю, пирамид египетских. Потому что объем работ, который нужно было проделать для того, чтобы эти дома построить, сейчас кажется просто уникальным. В своё время Иван Годовиков, известный исследователь, попытался посчитать, сколько же трудозатрат и материала нужно было на то, чтобы построить Поганкины палаты. Эта сумма уже в XIX веке была немыслимой», – подчеркнул археолог.

Евгений Иванов также объяснил размеры старинных псковских домов и рассказал, как связаны псковские хрущёвки и Франция.