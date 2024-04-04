Михаил Ведерников поблагодарил поисковиков «Следа «Пантеры» за сохранение памяти о защитниках Отечества

18:33, 04 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с руководителем Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анной Шуняевой, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В ходе разговора обсудили итоги 30-летней работы организации и ближайшие планы.

Михаил Ведерников поздравил Анну Шуняеву с юбилеем организации, а также поблагодарил поисковиков за сохранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. По словам главы региона, за это время удалось поднять и перезахоронить 23 тысячи останков бойцов и установить имена более 2,5 тысячи героев.

Анна Шуняева рассказала о готовящихся в этом году мероприятиях. Так, в Пустошкинском районе пройдёт 30-я «Вахта Памяти», а в Невельском районе – молодёжная «Вахта Памяти». Обе встречи носят международный характер. Кроме того, в районах будут организованы собственные локальные мероприятия.

Руководитель «Следа «Пантеры» также подчеркнула, что сейчас поисковики особое внимание уделяют работе с молодёжью, а поисковая работа, по её словам, стала одним из наиболее эффективных инструментов патриотического воспитания. «Ребята через себя пропускают истории каждого бойца, объединяя их в единую героическую историю всей нашей страны», – отметила Анна Шуняева.

Михаил Ведерников призвал проводить параллели между участниками Великой Отечественной войны и СВО, а также выразил готовность правительства Псковской области и дальше поддерживать «След «Пантеры» в организации поисковых экспедиций.

Ранее сообщалось, что в Псковской области работает 29 поисковых отрядов. Кроме того, отмечалось, что в прошлом году поисковые отряды обнаружили и похоронили с почестями останки более 500 бойцов Красной армии.