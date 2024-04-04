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Россиянам рассказали, как избежать укуса гадюки на даче

Как избежать укуса гадюки на даче, сообщает «Пятый канал».

Россиянам рассказали, как избежать укуса гадюки на даче. Фото: ПАИ

В первую очередь важно помнить, что на дачном участке змей привлекают тёплые и влажные места, такие как теплицы, компостные ямы или мусорные кучи. Змеи также неравнодушны к зарослям борщевика, лопуха и крапивы, поэтому дачникам рекомендуют содержать свой участок в порядке.

При встрече с человеком змея обычно старается уползти. Она может укусить, если ей не дают спокойно удалиться: хватают за хвост или за туловище, наступают или загоняют в угол. При встрече с гадюкой нужно не делать резких движений, дать ей спокойно уползти и отойти на безопасное расстояние, не поворачиваясь к змее спиной.

Если гадюка заползла в дом, пытаться выдворить её самостоятельно нельзя. Нужно вывести из помещения всех членов семьи, в первую очередь детей и животных, затем закрыть двери и вызвать сотрудников МЧС по телефону 101.

Ранее сообщалось, что гадюки проснулись в Псковской области. Так, несколько змей видели сотрудники и инспектора Полистовского заповедника.

Кроме того, ранее биолог рассказал, что делать при встрече с диким животным в городе.

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