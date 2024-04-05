Два общегородских субботника пройдут в Великих Луках

15:01, 05 апреля 2024, ПАИ

Общегородские субботники пройдут в Великих Луках. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Первое мероприятие пройдет 12 апреля на набережной реки Ловать со стороны часовни Александра Невского.

Принять в нем участие могут все желающие. Для уборки будет предоставлен весь необходимый инвентарь: лопаты, метлы, грабли, перчатки и мешки для мусора. Начнется субботник в 14:00.

Также акция по благоустройству пройдёт на территории братского захоронения 19 апреля. Начнется субботник также в 14:00.

Напомним, что сейчас в Великих Луках проходит месячник по благоустройству. В нем уже приняли участие более двух тысяч великолучан.