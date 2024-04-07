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Общество

Более 400 задач выполнено псковскими дружинниками с начала этого года

Более 400 задач выполнено псковскими дружинниками с начала этого года. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

Скриншот из видеообращения

«Это пресечение несанкционированных запусков беспилотников, патрулирование, обеспечение безопасности людей во время массовых мероприятий и многое другое. Не обо всём можно говорить открыто, но о некоторых событиях рассказать стоит», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Он рассказал, как в январе в Псковском районе за деревней Черёха экипаж дружинников во время патрулирования увидел, как человек срезает провода. Сразу была вызвана полиция, которая задержала злоумышленника.

«Оказалось, что мужчина орудовал в этих краях уже не первый раз, оставляя без электричества то дачи, то другие объекты. Так что не только непогода оставляет жителей области без света и не только электрики предотвращают отключение», – отметил Михаил Ведерников.

Этот же экипаж стал очевидцем возгорания автомобиля на трассе. Водитель скрылся с места происшествия, а псковские дружинники вызвали спецслужбы и обеспечивали до их приезда безопасность дороги, заявил губернатор Псковской области.

Помимо этого, в Новосокольническом районе 21 марта дружинники спасли жизнь человеку.

«Далеко за полночь возвращаясь с проверки информации о возможном несанкционированном запуске беспилотника они увидели в овраге автомобиль. Оказалось, что в машине находится тяжело раненный водитель, который не мог самостоятельно выбраться и вызвать службу спасения», – рассказал Михаил Ведерников и добавил, что дружинники оперативно вызвали службы, оказали первую помощь и все время до приезда медиков согревали пострадавшего медицинским одеялом.

Помимо патрулирования члены «Дружины» задействованы в решение других общественно-важных задач. Например, после новогодних праздников дружинники помогали наладить логистику работы компаний, которые разбирали и вывозили мусорные завалы в Пскове и Псковской области. В феврале дружинники Печорского филиала обеспечивали безопасность детей из Белгородской области.

«С учетом оперативной обстановки Дни выборов президента России были напряженными для всех и в эти три дня дружинники в каждом муниципалитете следили за порядком. Дополнительно отряды оказывали содействие в обеспечение безопасности и на автомобильных пунктах пропуска на границе там, где стояли мобильные участники для голосования», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, дружинники участвуют в благотворительной деятельности. Например, недавно был организован сбор средств на автомобиль для военнослужащих, участников СВО. «При содействии дружины, правительства области, был приобретен автомобиль повышенной проходимости. Нужная машина нашлась в Петрозаводске, её оперативно удалось доставить в наш регион, а затем на передовую. Автомобиль передали в 76 дивизию», – заключил Михаил Ведерников.

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