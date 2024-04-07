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Следственное управление предупреждает псковичей о случаях телефонного мошенничества

Следственное управление СК России по Псковской области предупреждает о случаях телефонного мошенничества. Рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Следственное управление предупреждает псковичей о случаях телефонного мошенничества. Фото: ПАИ

В первую очередь сотрудники ведомства просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться уловкам мошенников.

В правоохранительные органы ежедневно поступают обращения жителей региона, ставших жертвами телефонного мошенничества. Чаще всего мошенники используют IT-технологии и программное обеспечение, с системой автоматизированной подмены номеров. Соответственно, на телефоне отображается номер, которые не соответствует реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон. Помимо этого, злоумышленники используют номера телефонов, которые имеются в открытом доступе на официальных сайтах следственных управлений и сайта СК России.

Сотрудники следственного управления акцентируют внимание на том, что лица, которые предлагают направить денежные средства на счёт тем или иным способом, либо же предлагающие сообщить им данные банковской карты, а также установить приложения или посетить те или иные сайты не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Данные заявления не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, они являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества.

Если же на телефон поступил вызов, а звонящий представился сотрудником правоохранительного органа, но при этом говорит о возможном совершении мошеннических действий, предлагая провести какие-либо финансовые операции, то сотрудники ведомства рекомендуют прервать разговор.

Кроме того, нельзя сообщать свои персональные данные, а также номера банковских карт и счетов, номера пин-кода. Также ни в коем случае нельзя совершать действия по переводу денежных средств.

«Вам необходимо проверить полученную информацию позвонив по телефонам, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных органов и банковских организаций. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Такие требования – явный признак мошенничества», – заключили в следственном управлении.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у нескольких жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района около 800 тысяч рублей.

Напомним, в период с 25 марта по 31 марта ещё 21 житель Пскова стал жертвой преступлений, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности телефонных и интернет-мошенничеств. За неделю мошенникам удалось похитить шесть миллионов 650 тысяч рублей, в том числе в одном случае они похитили один миллион 938 тысяч рублей.

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