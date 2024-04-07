Большинство псковичей высоко оценивают семейную политику государства

19:03, 07 апреля 2024, ПАИ

Большинство псковичей высоко оценивают семейную политику государства, сообщает сервис SuperJob.

17% псковичей высоко оценивают эффективность семейной политики государства и считают меры поддержки достаточными. Ещё 34% респондентов отмечают, что сегодняшняя политика страны эффективнее, чем та, которая действовала несколько лет назад. 31% опрошенных считают, что государство уделяет проблемам семьи мало внимания.

Отмечается, что горожане с детьми называли политику эффективной значительно чаще бездетных.

Напомним, что на социальную поддержку жителей Псковской области (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что в российских школах появится новый учебный предмет – семьеведение.