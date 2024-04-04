Семьеведение как новый учебный предмет появится в российских школах

22:50, 04 апреля 2024, ПАИ

С 1 сентября 2024 года в российских школах в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы появится новый предмет – семьеведение – для учеников старших классов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Её слова передаёт ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что это не будет уроком в привычном понимании.

«Важно, чтобы это был доверительный и деликатный диалог между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», – сказала она.

Татьяна Голикова также отметила, что 71 % российской молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет отдают приоритет созданию счастливой семьи.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предложило увеличить курс истории в школах на 136 часов, а Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории. Также отмечалось, что на ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору – арабский язык.

Напомним также, что родители подростков и младших школьников в Псковской области чаще остальных обращаются за помощью и консультацией к психологам, педагогам и логопедам.