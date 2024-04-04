Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семьеведение как новый учебный предмет появится в российских школах

С 1 сентября 2024 года в российских школах в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы появится новый предмет – семьеведение – для учеников старших классов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Её слова передаёт ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что это не будет уроком в привычном понимании.

«Важно, чтобы это был доверительный и деликатный диалог между учителем и детьми с обратной связью, направленный в том числе на формирование позитивного отношения к созданию семьи», – сказала она.

Татьяна Голикова также отметила, что 71 % российской молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет отдают приоритет созданию счастливой семьи.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предложило увеличить курс истории в школах на 136 часов, а Рособрнадзор объяснил, почему сочинение исключили из ЕГЭ по истории. Также отмечалось, что на ЕГЭ может появиться новый предмет по выбору – арабский язык.

Напомним также, что родители подростков и младших школьников в Псковской области чаще остальных обращаются за помощью и консультацией к психологам, педагогам и логопедам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 апреля 2024

Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством Марата Хуснуллина
04 апреля 2024

Отопительный сезон в Псковской области пока не заканчивается
04 апреля 2024

Россиянам рассказали, как избежать укуса гадюки на даче
04 апреля 2024

95-летие отметила жительница Псковского района
04 апреля 2024

IT-эксперт Лукацкий назвал признаки разговора с мошенником
04 апреля 2024

Великолукский район получит дополнительные 10 млн рублей на содержание дорог
04 апреля 2024

Весенний призыв стартовал в Печорах
04 апреля 2024

Студенты ПсковГУ стали участниками медицинского карьерного форума «ТрудКрут» в Перми

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...