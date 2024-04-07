Псковский краеведческий сайт вошёл в каталог лучших электронных ресурсов для детей

22:28, 07 апреля 2024, ПАИ

Детский краеведческий сайт Pskovkid, который создали и ведут псковские библиотекари, вошёл в каталог лучших сайтов для детей «Вебландия», сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Отмечается, что «Вебландия» рекомендует своим посетителям только те сайты, которые прошли проверку экспертов, а в жюри этого электронного каталога входят специалисты из Российской государственной детской библиотеки. «Поэтому само присутствие сайта на «Вебландии» считается фактом его признания в профессиональном библиотечном сообществе», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, сайт Pskovkid («Познай свой край родной») – это виртуальное путешествие по Псковской области, специальный краеведческий проект псковских библиотекарей. Он содержит 258 статей, 290 книг, 17 викторин и 32 игротеки и рассказывает о псковской истории, культуре, природе, официальных символах, памятных местах и известных выходцах из Псковской области.

Ранее сообщалось, что Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2024» 20 апреля. Отмечалось также, что библиотека получила в дар уникальное издание рукописей Фёдора Тютчева.