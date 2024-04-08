Альтернативный способ производства пороха придумали в России
Предприятия Ростеха стали производить порох из льняной и древесной целлюлозы для боеприпасов, пишет «Газета. ру» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.
Новый способ производства пороха не уступает традиционному из хлопкового сырья. Это показали испытания и стрельбы, отметил он.
Производственный процесс постоянно совершенствуется, а недостатка в древесном сырье в России нет. Доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60–70 %, заключил Бекхан Оздоев.
Ранее сообщалось, что в Бурятии изобрели безглютеновые кексы. Для приготовления сладостей используют безглютеновую льняную и рисовую муку, которая обогащает продукт различными питательными компонентами. Кроме того, в Новосибирске придумали инновационное кадило, которое не дымит, а только излучает запах ладана и тепло.
На четыре дня для движения закрывается часть ул. Юбилейной и моста Александра Невского
Центр паломничества при храме Воскресения Христова планируют создать в Куньинском районе