Альтернативный способ производства пороха придумали в России

08:51, 08 апреля 2024, ПАИ

Предприятия Ростеха стали производить порох из льняной и древесной целлюлозы для боеприпасов, пишет «Газета. ру» со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

Новый способ производства пороха не уступает традиционному из хлопкового сырья. Это показали испытания и стрельбы, отметил он.

Производственный процесс постоянно совершенствуется, а недостатка в древесном сырье в России нет. Доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60–70 %, заключил Бекхан Оздоев.

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