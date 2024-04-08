Псковичи рассказали, как часто конфликтуют на работе

09:03, 08 апреля 2024, ПАИ

У 40 % псковичей есть опыт служебных конфликтов, 24 % считают инициатором последней ссоры коллег, 11 % – других участников рабочего процесса, 5 % – себя, следует из данных опроса SuperJob.

45 % респондентов признались, что у них случались конфликты с начальством. Причём 33 % считает виноватыми начальство, 8 % – других людей, 4 % – себя.

22 % начальников винят в конфликте подчинённых, 8 % – себя, 6 % – других участников рабочего процесса.

Кроме того, чаще на работе конфликтуют мужчины и именно они в большинстве случаев считают виновниками ссор себя. К тому же есть связь между уровнем заработка и конфликтами – люди, зарабатывающие больше, ссорятся реже.

Только 18% псковских работодателей волнует имидж компании у соискателей, не прошедших собеседование, а 17 % псковичей высоко оценивают эффективность семейной политики государства и считают меры поддержки достаточными.