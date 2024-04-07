Только 18% псковских работодателей волнует имидж компании у соискателей, не прошедших собеседование

22:52, 07 апреля 2024, ПАИ

Только 18% псковских компаний имеют опыт формирования у отклонённых соискателей положительного впечатления о работодателе, сообщает сервис SuperJob.

В то же время, большинство компаний и вовсе не задумываются о своём имидже на рынке труда.

Отмечается, что псковичи, получившие отказ в найме, нередко рекомендуют этого работодателя родственникам, друзьям и знакомым (27%).

Ранее сообщалось, что 50% псковичей поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, а 60% поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Также сообщалось, что 64% опрошенных жителей города считают, что юмор помогает в работе.