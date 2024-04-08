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Радиостанция "Серебряный дождь"

Расписание водного сообщения с Талабскими островами может измениться

Расписание водного сообщения с Талабскими островами может стать более удобным для туристов, рассказала председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 апреля.

Фото из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

«На данный момент мы уже перекраиваем расписание выездов на Талабские острова. Раньше это было 11:30, мы сейчас просим сделать чуточку попозже. А вдруг самолёт задержится? Плюс человеку нужно позавтракать и потом уже отправиться на Талабские острова. Под это нужно подстраиваться», – пояснила она.

Отметим, 15 апреля в Псков будет доставлен речной трамвай «Иния». По словам главы региона Михаила Ведерникова, судно будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области.

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