На Четырёх углах в Пскове тестируют пешеходный фонтан

10:53, 09 апреля 2024, ПАИ

Тестирование пешеходного фонтана началось на Четырёх углах в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Фонтан будет создавать неповторимую атмосферу. Он украшен цветной подсветкой и музыкальным сопровождением», – рассказал Борис Елкин.

Глава города выразил уверенность в том, что фонтан станет настоящим украшением Пскова и будет привлекать туристов со всей России.

Об открытии фонтана будет объявлено отдельно.

Ранее об особенностях работы мультимедийного фонтана рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта притяжения.

Отметим, появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года. Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».