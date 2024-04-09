Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Четырёх углах в Пскове тестируют пешеходный фонтан

Тестирование пешеходного фонтана началось на Четырёх углах в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Фонтан будет создавать неповторимую атмосферу. Он украшен цветной подсветкой и музыкальным сопровождением», – рассказал Борис Елкин.

Глава города выразил уверенность в том, что фонтан станет настоящим украшением Пскова и будет привлекать туристов со всей России.

Об открытии фонтана будет объявлено отдельно.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Ранее об особенностях работы мультимедийного фонтана рассказал гендиректор казанской компании «Аквабренд», занимавшейся созданием нового объекта притяжения.

Отметим, появление фонтана в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции. Пробный запуск состоялся 2 ноября 2023 года. Напомним, концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 апреля 2024

На Четырёх углах в Пскове тестируют пешеходный фонтан
09 апреля 2024

В Себеже начали строить второй этаж новой школы на 825 мест
09 апреля 2024

Исследователи из России и Белоруссии принимают участие в археологической конференции в Пскове
09 апреля 2024

Митрополит Арсений совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре
09 апреля 2024

Матрёна Полурепица: что можно делать 9 апреля, а что запрещено
08 апреля 2024

Михаил Ведерников: Вопрос демографии для современной Псковской области один из приоритетных
08 апреля 2024

Себежанка стала победительницей Всероссийской олимпиады «Символы России. История письменности»
08 апреля 2024

«Благовещенские встречи» пройдут в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...