Восемь самбистов прошли отбор на первенство России

18:01, 09 апреля 2024, ПАИ

Восемь самбистов получили право выступить на первенстве Росси среди спортсменов 2008-2010 и 2010-2012 годов рождения. Они заняли первое и второе места на первенстве СЗФО, которое прошло в Вологде 6 и 7 апреля. Об этом сообщил председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алёкминский на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На первенство России в первый день у нас отобрались Юрий Петров, Дарья Прокошенко, Иван Кузнецов и Алина Зайцева», – отметил Дмитрий Алёкминский.

По второму дню у нас результат лучше, заявил эксперт. «У нас было три финала. Один из них был между спортсменами из Псковской области. В весовой категории до 88 килограммов встретились Михаил Размыслович и Захар Петров. Михаил Размыслович стал победителем. Второе место соревнований досталось Захару Петрову, но надо отметить, что он боролся в младшем возрасте. К тому же на всероссийском турнире он отобрался на первенство России по своему возрасту», – сказал он.

Спикер пресс-конференции добавил, что у старших юношей первенство России пройдёт в Кемерово с 19 по 24 июня. По младшему возрасту первенство пройдёт в октябре, но место проведения соревнований пока что неизвестно.

Отметим, что всего спортсмены Псковской области привезли с состязаний 20 наград.

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