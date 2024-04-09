Самбисты Псковской области заняли третье командное место по итогам второго дня окружного первенства

17:20, 09 апреля 2024, ПАИ

Самбисты Псковской области заняли третье общекомандное место во второй день первенства Северо-Западного федерального округа по самбо, которое прошло в Вологде 6 и 7 апреля. Об этом сообщил главный судья СЗФО по самбо Дмитрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас фавориты всегда Калининградская, Мурманская и Вологодская области. Псковская область тоже раньше всегда занимала первые места. В этот раз мы заняли пятое командное место в первый день соревнований и третье – во второй. Мы конкурируем со всеми. Из девяти регионов СЗФО мы всегда где-то в середине», – сообщил Дмитрий Михайлов.

Есть регионы посильнее нашего, добавил председатель Псковского регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский. «Тут много составляющих – почему так. Самая основная – это финансовая составляющая. Чем больше люди ездят на соревнования, тем больше у них вариантов сработаться, чтобы пропал, например, предстартовый мандраж. Влияет и проведение общих сборов или сборов с другими спортсменами. Это всё финансовая составляющая, и она выливается в способность конкурировать. Но, тем не менее, мы пытаемся, чтобы наши спортсмены соответствовали», – сказал он.

Напомним, что спортсмены Псковской области выиграли 20 наград первенства СЗФО по самбо.

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