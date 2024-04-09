Экспертный совет «Моглино» согласовал расширение производства «Титан-Полимера» в Псковской области

19:35, 09 апреля 2024, ПАИ

Расширение проекта второй очереди производства завода ООО «Титан-Полимер» согласован экспертным советом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Заседание которое, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников состоялось сегодня, 9 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Титан-Полимер» планирует расширить линейку производства за счёт выпуска нового вида полимерного сырья. Вместе с запуском линии по изготовлению ПЭТ гранул к 2027 году завод «Титан-Полимер» наладит выпуск ПБТ гранул (полибутилентерефталат гранул). Это наиболее современный поликонденсационный полимер короткого производственного цикла с хорошей перерабатываемостью и отличными механическими свойствами, высокая текучесть которого позволяет получать сложные литьевые изделия. Область применения ПБТ гранул широка – от производства одежды и бытовой техники, до электротехнической, кабельной и автомобильной промышленности.

В настоящее время инвестор ведёт работы по подготовке площадки для устройства производственных цехов второй очереди завода по производству ПБТ и ПЭТ гранул, а также осуществляется закупка современного технологичного оборудования.

С выходом на полную производственную мощность завод готов обеспечивать выпуск до 80 тысяч тонн ПБТ, а также до 140 тысяч тонн ПЭТ в год. Развитие производства ПБТ гранул позволит предприятию в будущем создать смежные полимерные производства. С учетом роста производства увеличится и объем инвестиций в проект с 17 до 22 миллиардов рублей. Поступление в бюджеты всех уровней до 2033 года составит 29 миллиардов рублей.

Гендиректор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин отметил, что полибутилентерефталат на сегодня является одним из самых современных материалов, которые существуют в мире для инновационной промышленности. Он широко востребован в России с учетом импортозамещения. Новая линия позволит диверсифицировать производство и расширить номенклатуру марок сырья.

Руководитель ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев отметил, что управляющая компания готова предоставить резиденту необходимые объемы ресурсов энерго- и газоснабжения, а также инженерную инфраструктуру.

Напомним, с 2022 года на заводе «Титан-Полимер» налажено производство БОПЭТ-пленки, осуществляется выпуск более 20 видов изделий. На предприятии создано 362 рабочих места.

Ранее сообщалось, что Завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ-пленки с новым видом химического покрытия. Первые партии уже отгружены заказчикам.

Этот вид БОПЭТ-пленки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140° при высоком давлении во время автоклавирования.

По словам экспертов, завод расширяет географию поставок. БОПЭТ-пленки приобретают компании Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, производители упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов из 50 регионов России, Республики Беларусь и других стран СНГ.

Псковский завод «Титан-Полимер» – проект по созданию многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов. Реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино».

Стратегически важный проект позволит создать базу полиэфирного сырья, обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения. Производство текстильного и пленочного полиэтилентерефталата будет способствовать возрождению текстильной и других отраслей промышленности. Реализация проекта создаст предпосылки для социально-экономического развития Псковской области. Запуск производственного комплекса увеличит поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды России.

Министр экономического развития Максим Решетников посетил завод «Титан-Полимер» в Пскове осенью прошлого года. В рамках рабочей поездки совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и представителями правительства региона он познакомился с современными технологиями производства БОПЭТ-плёнок. Экскурсию по производству провёл генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.