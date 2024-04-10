Гражданский квадрокоптер обнаружен на тротуаре в центре Великих Лук
Гражданский квадрокоптер обнаружили на тротуаре в центре Великих Лук сегодня, 10 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, проверили беспилотник. Оказалось, что он не представляет угрозы для людей. Теперь полиция будет выяснять его владельца.
«Напоминаем, что указом губернатора Михаила Ведерникова с 5 мая 2023 года на территории Псковской области запрещено использовать гражданские БПЛА. Нарушение запрета будет преследоваться по закону. Будьте бдительны! В случае обнаружения неизвестных летательных аппаратов сразу же сообщайте по телефону 112», – говорится в сообщении.
Муниципальный этап всероссийского Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников прошёл в Невеле
Псковичам напомнили о необходимости до сентября поставить на учёт коров и свиней из подсобных хозяйств
Восемь лет тюрьмы получил военнослужащий за самоволку и покупку наркотиков в Псковской области