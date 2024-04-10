Новое пассажирское судно «Иния» отправлено из Калининграда в Псковскую область
Новое пассажирское судно «Иния» держит путь в Псковскую область из Калининграда. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
На следующем этапе его ждут проверки на работоспособность, регистрация и оформление разрешающих перевозку пассажиров документов, отметил он.
«Когда специалисты подтвердят, что судно готово принимать туристов, оно начнёт работу. Уверен, что через панорамные окна «Инии» наши псковские достопримечательности откроются в новом свете», – написал Михаил Ведерников.
Напомним, что речной трамвай «Иния», по словам главы региона Михаила Ведерникова, будет использоваться для перевозки туристов и пассажиров в Псковской области. Разработкой водных маршрутов, в том числе и до Талабских островов, занимался комитет по туризму Псковской области.
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