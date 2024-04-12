Труженица тыла Мария Чернова из Пскова отметила 95-летие

13:55, 12 апреля 2024, ПАИ

Труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны Мария Петровна Чернова отпраздновала 95-летие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Депутат Псковской гордумы Юлия Пожидаева поздравила юбиляршу и вручила ей благодарственное письмо председателя городской Думы.

Марии Петровне пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, добра и благополучия.

Кроме того, 95-летие отметили жительница Палкино, труженица тыла Любовь Михайловна Фомина и жительница Родины Зоя Андриановна Бородулина.